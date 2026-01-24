Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 24 gennaio 2026 alle 10:25. Segnalate alcune criticità, tra cui rallentamenti sulla statale Pontina a causa di un incidente a Pomezia Sud e condizioni di traffico intenso su via Prenestina e via Casilina. La tratta Roma Viterbo presenta chiusure anticipate per lavori, con servizi sostitutivi. In centro si svolgono manifestazioni, che causano deviazioni e rallentamenti. Se desideri ulterior

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina e rallentamenti residui per un incidente ad in precedenza all'altezza di Pomezia Sud in direzione Latina contatti per traffico intenso su via Prenestina tra via Borghesiana via di Rocca Cencia nei due sensi e su via Casilina tra Fino a che età è Bella Monaca anche qui nei due sensi di trasporto pubblico sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma Viterbo per lavori di rinnovo all'infrastruttura disposta chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo te lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno alle ore 7:15 da Viterbo e alle ore 17:25 da Catalano poi attivi bus sostitutivi Infine per gli eventi nella capitale oggi in centro a Roma sono previsti tre manifestazioni la prima in corso di svolgimento in Piazza di Porta San Giovanni e terminerà alle ore 13 e altre due in programma nel pomeriggio si terranno in Piazza Santi Apostoli e in piazza Risorgimento rispettivamente dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 16 alle ore 18 rallentamenti alla circolazione e deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico treni alle 0 hanno ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 10:25

