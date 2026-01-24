Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 09 | 40

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 24 gennaio 2026 alle 09:40. Segnaliamo un incidente sulla A24 Roma-Teramo all’altezza del raccordo anulare in direzione tangenziale est, attualmente con traffico scorrevole. Permangono rallentamenti e code tra Portonaccio e la tangenziale est. I treni sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia sono tornati alla normale circolazione dopo un inconveniente

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle relazioni di affari futilità un servizio della regione Lazio partiamo tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove si è un incidente avvenuto in precedenza all'altezza del raccordo anulare in direzione tangenziale est la circolazione è al momento è scorrevole più avanti Ci sono code per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima possiamo sulla statale Pontina dove c'è risolto anche qui l'incidente verificatosi in precedenza all'altezza di Pomezia Sud in direzione Latina permangono rallentamenti passiamo trasporto ferroviario sulla linea fl5 Roma Civita fl3 roma-viterbo la circolazione precedentemente rallentata per un inconveniente tecnico alla stazione di Roma San Pietro è tornata regolare i treni hanno subito ritardi fino a 20 minuti limitazioni percorso e cancellazione in chiusura ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi prudenza alla guida mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09:40Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:40Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico.

