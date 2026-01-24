Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 09 | 10

Ecco un’introduzione sintetica e sobria: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 24 gennaio 2026 alle ore 09:10. Si segnalano rallentamenti e code sulla A24 Roma-Teramo a causa di un incidente, oltre a disagi sulla statale Pontina per un incidente a Pomezia Sud. Rallentamenti anche nel trasporto ferroviario sulla linea FL5, con ritardi e cancellazioni. Inoltre, oggi sono previste manifestazioni nel centro di Roma, che potrebbero influenz

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di altre info mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove incidente provocato dell'altezza del raccordo anulare in direzione tangenziale est andiamo sulla statale Pontina segnaliamo code per incidente ad altezza Pomezia Sud in direzione Latina Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea fl5 Roma Civitavecchia fl3 roma-viterbo la circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla stazione di Roma San Pietro i treni subiranno ritardi limitazioni di percorso e cancellazioni per gli eventi nella capitale nella giornata di oggi in centro a Roma sono previsti tre manifestazioni la prima si terrà questa mattina dalle ore 10 alle ore 13 in Piazza di Porta San Giovanni e altre due in programma nel pomeriggio si terranno in Piazza Santi Apostoli Piazza Risorgimento rispettivamente dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 16 alle ore 18 possibili rallentamenti alla circolazione e deviazione per alcune linee del trasporto pubblico Daniele Cirio e altra Nei mobili tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

