Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 08 | 40

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 24 gennaio 2026: si segnalano disagi sulla A24 Roma-Teramo a causa di un incidente al raccordo anulare, e code sulla Pontina tra Pomezia Sud e Latina. Rallentamenti interessano anche la linea FL5 Roma-Civitavecchia per un problema tecnico a Roma San Pietro, con possibili ritardi e cancellazioni. In città si svolgono manifestazioni che potrebbero influire sul traffico e sui mezzi pubblici.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di altre info mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove incidente provocato dell'altezza del raccordo anulare in direzione tangenziale est andiamo sulla statale Pontina segnaliamo code per incidente ad altezza Pomezia Sud in direzione Latina Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea fl5 Roma Civitavecchia fl3 roma-viterbo la circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla stazione di Roma San Pietro i treni subiranno ritardi limitazioni di percorso e cancellazioni per gli eventi nella capitale nella giornata di oggi in centro a Roma sono previsti tre manifestazioni la prima si terrà questa mattina dalle ore 10 alle ore 13 in Piazza di Porta San Giovanni e altre due in programma nel pomeriggio si terranno in Piazza Santi Apostoli Piazza Risorgimento rispettivamente dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 16 alle ore 18 possibili rallentamenti alla circolazione e deviazione per alcune linee del trasporto pubblico Daniele Cirio e altra Nei mobili tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

