Via Emilia e provinciale 126 A ottobre i lavori della rotatoria Così si scioglie il nodo sicurezza

A ottobre sono previsti i lavori per la realizzazione di una rotatoria tra la via Emilia e la provinciale 126, un intervento volto a migliorare la sicurezza in uno dei punti più critici del Basso Lodigiano. Il cronoprogramma è stato definito e, salvo eventuali ritardi burocratici, l'inizio dei lavori è programmato per il prossimo mese. Questa opera rappresenta un passo importante per la fluidificazione del traffico e la sicurezza stradale nella zona.

Si muove qualcosa per uno dei nodi stradali più critici e pericolosi del Basso Lodigiano. Il cronoprogramma per la nuova rotatoria, tra la provinciale 126 e la statale 9 via Emilia, è stato tracciato: se non sorgeranno nuovi intoppi burocratici, la novità dell’ultima ora è che il cantiere potrebbe partire il prossimo mese di ottobre. Attualmente il progetto si trova in una fase decisiva: è in corso la Conferenza di servizi per sviscerare il piano di fattibilità tecnica economica, in pratica il progetto preliminare, che dovrebbe chiudersi ufficialmente entro la fine di gennaio. Parallelamente, sono già state avviate le procedure per l’esproprio delle aree verdi necessarie all’allargamento della sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Emilia e provinciale 126. A ottobre i lavori della rotatoria. Così si scioglie il nodo sicurezza Leggi anche: Sicurezza stradale a Borgo Venezia, al via i lavori per una nuova rotatoria Leggi anche: Lavori ai 4 assi e al nodo di San Benigno, Robotti: "Interventi necessari per sicurezza e mobilità" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. AL VIA LA CAMPAGNA PER IL NO ANCHE A REGGIO EMILIA; Seminare Paesaggi: al via la seconda edizione del ciclo di incontri sul governo del territorio; Casale: il tratto sud della tangenziale sarà aperto entro l’estate; Reggio Emilia, martedì 20 gennaio la festa della Polizia locale per il patrono San Sebastiano. Francesco Guccini si racconta fra la Via Emilia e il West«La via Emilia tagliava Modena in due; la strada dove abitavo, da una parte, si incrociava con essa. Dall'altra parte c'erano già gli ampi campi della periferia. Erano un po' il nostro West ... laprovinciapavese.gelocal.it Incidente sulla via Emilia. Frontale tra furgone e Tir. Morto conducente 23enneUn violento frontale, le lamiere che si accartocciano, una giovane vita spezzata. Drammatico il contesto dell’incidente avvenuto ieri, poco prima delle 18, sulla bretella di collegamento tra la via ... ilgiorno.it Giuseppe Pagliani, nostro consigliere provinciale e comunale a Scandiano, Luca Vezzani coordinatore cittadino per Reggio Emilia, e Mariarosaria Tedesco, sua vice, sono intervenuti nuovamente sul problema della sicurezza. La ricetta del PD reggiano per c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.