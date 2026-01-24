Verso un nuovo equilibrio Castellaneta racconta la settimana a tutto Trump di Davos

La settimana a Davos ha visto protagonista Donald Trump, che ha utilizzato il forum per evidenziare il suo primo anno di presidenza. Tra incontri e discorsi, il presidente degli Stati Uniti ha affrontato questioni internazionali e relazioni con gli alleati, mantenendo il suo approccio deciso. Un periodo caratterizzato da dibattiti intensi e strategie in evoluzione, in un contesto globale in cerca di equilibrio.

Quella che sta per terminare è stata senza dubbio una settimana frenetica, tutta "a marchio Trump". Il presidente Usa ha celebrato, dal suo punto di vista, il primo anno in carica utilizzando la piattaforma del summit di Davos per affrontare i dossier di politica internazionale più caldi e prendere di petto gli alleati tradizionali con il suo consueto atteggiamento "muscolare". Un approccio che lo sta portando a smontare l'attuale governance multilaterale per reimpostarne una nuova, di cui non conosciamo ancora bene i tratti, ma che si fonda sui rapporti di forza relativi più che su regole condivise, in cui ogni Stato ha almeno sulla carta lo stesso peso.

