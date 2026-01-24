Verso Roma-Milan Saelemaekers il grande ex | i numeri del belga in giallorosso

In vista del match tra Roma e Milan, si evidenziano i dati di Alexis Saelemaekers, ex giocatore dei rossoneri ora in giallorosso. La sua presenza rappresenta un elemento importante per entrambe le squadre, con statistiche e prestazioni che influenzeranno l’andamento della partita. Analizziamo i numeri del belga in maglia romanista, per comprendere meglio il suo ruolo e il suo impatto in questa sfida.

Buonissime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: Alexis Saelemaekers, in dubbio per il big match contro la Roma di domenica sera, i sarà. Dunque, in Rom-Milan sulla fascia destra ci sarà l'esterno belga, grande ex del match. In occasione della gara, vediamo alcuni numeri in giallorosso del numero 56 del Milan. In estate, il belga classe '99 doveva essere la pedina di scambio tra le due squadre con Tammy Abraham, ma l'arrivo d Massimiliano Allegri ha cambiato tutto: il tecnico livornese lo ha voluto fortemente nella sua squadra, ottenendolo senza problemi. Il belga, nella sua esperienza al servizio della Roma, ha comunque regalato numeri positivi: in 31 partite tra Serie A, Coppa Italia e Europa League, l'esterno ha realizzato 7 gol, fornendo anche 7 assist in 1796 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, le condizioni di Saelemaekers: il belga è a rischio per la RomaSaelemaekers, esterno del Milan, è in dubbio per la partita contro la Roma dopo essere stato sostituito per infortunio nel match contro il Lecce.

