Verissimo | arrivano Valle Safroncik e Garko per lanciare le nuove serie di Canale 5

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, Canale 5 propone due nuove puntate di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In questa occasione, saranno presenti ospiti come Valle, Safroncik e Garko, che presenteranno le nuove serie in arrivo sulla rete. L’appuntamento offre uno sguardo approfondito sui protagonisti e le novità della programmazione, confermando l’impegno del canale nel proporre contenuti di interesse per il pubblico del weekend.

Silvia Toffanin torna, come ogni weekend, a presidiare il pomeriggio di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25 gennaio, a partire dalle 15.30. Tutti gli ospiti del weekend. Sabato 24 gennaio – ore 16.30. A Verissimo, nell’appuntamento di sabato, è attesa Anna Valle, protagonista della nuova serie Una Nuova Vita, in onda da mercoledì 28 gennaio su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione, Alessandra Martines, che racconterà le dure prove affrontate nella sua vita, e Killian Nielsen, che parlerà del complicato rapporto con la madre Brigitte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Verissimo: arrivano Valle, Safroncik e Garko per lanciare le nuove serie di Canale 5 Weekend a Verissimo: Anna Valle, Gabriel Garko e tutti gli ospiti del 24-25 gennaioIl fine settimana del 24-25 gennaio torna Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Leggi anche: Gabriel Garko protagonista in "Colpa dei sensi": torna la coppia di successo con Anna Safroncik Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. “Non vedevo l’ora di richiamare il nome Bianca” Queste parole della nonna di Marco arrivano dritte al cuore #Verissimo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.