Verdello via libera della giunta al nuovo insediamento produttivo da 6.400 metri quadrati
La giunta di Verdello ha approvato il Piano attuativo produttivo per il comparto di via Adua e via delle Campagne, nella zona industriale a sud-est del paese. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo di 6.400 metri quadrati, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla crescita dell’area industriale.
Verdello. Semaforo verde dalla giunta per la proposta di Piano attuativo produttivo relativa al comparto di via Adua e via delle Campagne, nella zona industriale a sud-est del paese. L'intervento riguarda un'area di 6.908 metri quadrati oggi libera da edificazioni e prevede la realizzazione di un nuovo capannone produttivo con una superficie lorda complessiva di 6.400 metri quadrati. Il piano, già previsto dal Pgt, consentirà l'insediamento di nuove attività "a destinazione produttiva", spiega l'assessore Elio Zanotti, il quale, poi, aggiunge che "chi aveva già sottoscritto la convenzione antecedentemente al Pgt potrà mantenere le condizioni economico urbanistiche precedenti, mentre restano alcuni terreni ancora da convenzionare.
