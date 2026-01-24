Verdello via libera della giunta al nuovo insediamento produttivo da 6.400 metri quadrati

La giunta di Verdello ha approvato il Piano attuativo produttivo per il comparto di via Adua e via delle Campagne, nella zona industriale a sud-est del paese. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo di 6.400 metri quadrati, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla crescita dell’area industriale.

