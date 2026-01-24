Venezuela in carcere ci sono ancora mille detenuti Duecento i desaparecidos | l’allarme delle ong

L’occupazione carceraria in Venezuela rimane elevata, con circa mille detenuti ancora in custodia e 200 desaparecidos, secondo le ONG. Nonostante l’annuncio della presidente ad interim, di aver scarcerato 406 prigionieri politici, fonti indipendenti riportano numeri inferiori, evidenziando discrepanze. Tra i detenuti, ci sono anche cittadini italiani come Alberto Trentini e Mario Burlò. La situazione rimane complessa e poco trasparente, richiedendo attenzione e approfondimenti.

I conti non tornano: la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato la scarcerazione di 406 prigionieri politici ma Ong come Foro Penal e altre fonti indipendenti registrano appena 167 scarcerazioni nel corso del 2026, inclusi gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Il rilascio più recente: Rafael Tudares, genero dell’ex-candidato presidenziale Edmundo González Urrutia. “È stata una lotta dura, lunga più di un anno”, dice la moglie, Mariana González, chiedendo “piena libertà” per suo marito. Tudares è quindi scarcerato, ma non libero: deve “astenersi di rilasciare dichiarazioni sui media o commenti sui Social”, si legge nell’ordine di scarcerazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quanti sono i detenuti liberati dal Venezuela? Tajani: “Gli italiani ancora in carcere sono 42”Dopo la recente liberazione di due italiani dal Venezuela, il numero di connazionali ancora detenuti nel paese è di 42, secondo quanto annunciato da Tajani.

Chi sono gli altri 42 italiani ancora in carcere in Venezuela: "24 sono detenuti politici, lavoriamo per liberarli"Attualmente, in Venezuela, ci sono 42 italiani ancora detenuti, tra cui 24 sono considerati detenuti politici.

Alberto Trentini: in carcere in Venezuela torturato dal regime di Maduro. La famiglia non si arrende

