Venerdì nero sul fronte truffe | finti carabinieri si portano via 230mila euro

Il 23 gennaio si è registrato un aumento delle truffe agli anziani, con i finti carabinieri che hanno sottratto oltre 230mila euro in un solo giorno. Questo episodio evidenzia la crescente diffusione di truffe più sofisticate, che mettono a rischio la sicurezza finanziaria delle persone più vulnerabili. È importante mantenere attenzione e diffondere informazioni utili per prevenire simili situazioni.

Metodi già visti, ma che funzionano. Coinvolte tre persone, che hanno denunciato il fatto ai veri militari Venerdì nero per le truffe agli anziani. Il bottino sottratto nella sola giornata di ieri, 23 gennaio, supererebbe i 230mila euro. Due i grandi raggiri di cui si ha notizia andati a segno: a farne le spese una coppia del centro di Trieste e una donna residente a Valmaura. Il metodo è noto: si tratta ancora una volta e per entrambi i casi della truffa dei carabinieri. Intorno alle 12, un finto carabiniere ha contattato una coppia di anziani di via Genova. Al telefono, come scrive Il Piccolo, il malvivente avrebbe fatto credere all'uomo che un'auto con targa a lui intestata fosse stata usata durante una rapina, ordinandogli di recarsi al comando dei carabinieri di via dell'Istria.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Truffe agli anziani, si portano via 30mila euro e i carabinieri li scoprono sul fattoDue persone sono state arrestate dai carabinieri di Udine mentre tentavano di truffare un’anziana, sottraendole circa 30.

Leggi anche: Truffe dei finti carabinieri, l’Arma spiega come difendersi

