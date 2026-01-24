Vania Vettorazzo, 21 anni, è deceduta a causa di un’embolia polmonare massiva. L’autopsia ha confermato le prime ipotesi mediche, evidenziando un problema cardiaco come causa del decesso. La famiglia si sta preparando per il funerale. Sono in corso valutazioni sul possibile ruolo di un anticoncezionale assunto dalla giovane. La vicenda solleva interrogativi sull’uso di farmaci e sui rischi associati.

PREGANZIOL (TREVISO) - L’autopsia sul corpo di Vania Vettorazzo conferma le prime ipotesi che i medici avevano dato alla famiglia il giorno della sua morte: il cuore della 21enne ha smesso di battere per un’embolia polmonare. Non è chiaro se sia stata la pillola anticoncezionale a causarla. Ma trattandosi di una morte improvvisa, l’organo verrà ulteriormente analizzato. E intanto la famiglia della giovane ha ricevuto il nulla osta per poter fissare la data dei funerali. Gli accertamenti L’autopsia si è svolta ieri pomeriggio all’obitorio del Ca’ Foncello. Medici e famiglia avevano richiesto il riscontro diagnostico sul corpo della giovane, per capire da cosa fosse causato quel malore che l’aveva colpita durante il corso di pilates a cui stava partecipando con la madre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Vania Vettorazzo stroncata da un'embolia polmonare massiva: al vaglio il possibile ruolo dell'anticoncezionale. La famiglia prepara il funerale

