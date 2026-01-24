Vandalizzati i fiori in ricordo della ciclista uccisa in via Rio Sparto la denuncia di una residente FOTO

Una residente di San Donato denuncia che i fiori lasciati in memoria della ciclista deceduta il 30 settembre 2025 in via Rio Sparto sono stati vandalizzati. La testimonianza evidenzia il rispetto necessario per ricordi e momenti di dolore, sottolineando l'importanza di preservare il rispetto nei luoghi di commemorazione.

«Vandalizzati i fiori in ricordo della ragazza deceduta il 30 settembre 2025 per investimento su queste strisce pedonali in via Rio Sparto a San Donato».È quanto segnala una nostra lettrice.

