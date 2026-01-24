Valettini non sarà oggi all’evento per un impegno di salute | Giusto protestare ma qui è in corso un procedimento penale

Oggi a Massa si svolge una manifestazione pubblica, ma il presidente della Provincia, Roberto Valettini, non sarà presente a causa di un procedimento penale in corso. La sua assenza sottolinea l’importanza di distinguere tra diritto di protesta e impegni legali in corso, mantenendo un tono rispettoso e sobrio nel rispetto delle norme e delle persone coinvolte.

Non ci sarà oggi, alla manifestazione che andrà in scena per le strade di Massa, il presidente della Provincia Roberto Valettini. A invitarlo, nei giorni scorsi, erano stati i due gruppi di opposizione in consiglio provinciale con le consigliere Benedetta Muracchioli, Dina Dell’Ertole, Eleonora Petracci e Marzia Butteri che chiedevano a Valettini di essere presente. Invece così non sarà "per un impegno personale già fissato, di salute – ha spiegato il presidente della Provincia, entrando nel merito – Ad ogni modo, se non lo avessi avuto mi sarei interrogato sull’opportunità di partecipare in qualità di rappresentante delle istituzioni a un corteo che in qualche modo va interferire su un procedimento penale che è in corso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovo liceo 'Marconi', Valettini replica ad Arrighi: «Tutto fermo perché manca il permesso del Comune»Nuovo liceo ‘Marconi’, Valettini replica ad Arrighi: «Tutto fermo perché manca il permesso del Comune» ... msn.com

