Valeria Marini annuncia un nuovo progetto con Netflix: un docufilm che approfondirà la sua vita, i suoi amori e le sue nozze. Durante l’intervista a Storie al bivio con Monica Setta, l’attrice e showgirl ha confermato di essere al lavoro su questa produzione, promettendo uno sguardo sincero e senza filtri sulla sua esperienza personale.

Valeria Marini, ospite con la madre da Monica Setta a Storie al bivio, svela di essere al lavoro con Netflix su un documentario che racconterà tutta la sua vita, senza filtri. In un'intervista carica di emozione a Storie al bivio, condotto da Monica Setta, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno aperto il cassetto dei ricordi più dolorosi. Al centro del racconto, un episodio di violenza risalente a prima che Valeria diventasse la "diva stellare" che tutti conoscono: un amore giovanile e tossico che avrebbe potuto finire in tragedia. La fuga disperata dalla Sardegna Il momento più crudo della testimonianza risale a quando Valeria non era ancora maggiorenne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Valeria Marini conferma il docufilm Netflix: "Racconterò tutto sui miei amori e sulle nozze"

Valeria Marini scherza sulle nozze di Selvaggia Lucarelli, che risponde: “Invidiosa, tu ti fai mollare pure da Diaco”Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli coinvolgono il pubblico in uno scambio di battute ironiche, iniziato con una riflessione sulle nozze della giornalista e proseguito con risposte dirette sui social.

Valeria Marini arriva su Netflix con una docuserie? Arrivano i primi spoilerRecentemente si è diffusa la voce di un’eventuale docuserie su Netflix dedicata a Valeria Marini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Valeria Marini a Storie al Bivio: Vittima di un amore tossico. Mia madre mi ha salvata. Poi conferma il documentario; Valeria Marini: Netflix sta realizzando un docufilm sui miei amori. Svelerò anche il nome del mio fidanzato, mamma non vuole conoscerlo; Domenica In, Mammucari gela Mara Venier: Non puoi condurre. Poi l'attacco a Valeria Marini: Da denuncia; Valeria Marini: Quella volta che mamma mi ha salvato da un amore tossico. E annuncia il docufilm.

Valeria Marini conferma il docufilm Netflix: Racconterò tutto sui miei amori e sulle nozzeValeria Marini, ospite con la madre da Monica Setta a Storie al bivio, svela di essere al lavoro con Netflix su un documentario che racconterà tutta la sua vita, senza filtri. movieplayer.it

Valeria Marini a Storie al Bivio: Vittima di un amore tossico. Mia madre mi ha salvata. Poi conferma il documentarioAccanto a lei c’è sempre stata la mamma, Gianna Orrù: una donna pronta a difenderla e sostenerla anche quando, come hanno raccontato madre e figlia a Monica Setta, le persone che dicevano di amarla ... dilei.it

Valeria Marini contro un cameraman e lo scontro è virale. Il video della showgirl fuori dal palazzo della Fondazione PM23, dove si è recata per rendere omaggio allo stilista Valentino Garavani, sta facendo il giro del web. «Allontanati, per favore», ha esclamat - facebook.com facebook

La madre di Valeria Marini: «Picchiata quando era incinta, non aveva neanche 18 anni: l'ho salvata io» x.com