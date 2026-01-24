Valentino Rossi papà Graziano lo accusa | Mi ha messo l' amministratore di sostegno con l' inganno vuole i miei soldi

Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, ha accusato il campione di averlo ingannato per ottenere il controllo dei suoi beni, affermando di avergli imposto un amministratore di sostegno senza consenso. La polemica si inserisce nel contesto delle recenti accuse di Valentino alla sua compagna, Ambra Arpino, per circonvenzione d’incapace. La vicenda evidenzia tensioni familiari e questioni legali legate alla gestione patrimoniale dei Rossi.

Lo scorso gennaio un nuovo capitolo della faida: Valentino - che è figlio di Stefania Palma, prima moglie di Graziano - ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti della compagna del padre, Ambra Arpino, 54 anni, accusata di aver sottratto circa 200 mila euro dal conto di Graziano. Ora, nella nuova intervista concessa a Dentro la Notizia proprio assieme ad Ambra Arpino, Graziano ha dichiarato: «Non devo assolutamente giustificare se ho contribuito al pagamento di una parte del mutuo della casa della mia compagna, nella quale spesso vivo. Oggi con fiducia attendo che la magistratura possa valutare i fatti con serenità e completezza facendo emergere la verità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Valentino Rossi, papà Graziano lo attacca: “Ha bisogno dei miei soldi”Recentemente, si è acceso uno scontro pubblico tra Valentino Rossi e suo padre Graziano, con accuse riguardanti questioni finanziarie.

Papà Graziano contro Valentino Rossi, la battaglia per l’eredità di famiglia: “Vuole i miei soldi”La disputa tra Papà Graziano e Valentino Rossi si è trasformata in un conflitto legale, con accuse di circonvenzione d'incapace da parte del campione contro la donna coinvolta.

