Valentino, la figura dello stilista, ha avuto un ruolo importante nella vita di Sarah, cresciuta a Tor Bella Monaca. Dopo la perdita del padre, ha ricevuto un sostegno discreto e prezioso, che le ha offerto la possibilità di un futuro diverso. Questa è la storia di una giovane donna che, grazie all’aiuto di Valentino, ha trovato una strada di riscatto lontano dai riflettori, senza cercare pubblicità, ma desiderando solo un'occasione di rinascita.

Non tutte le eredità brillano sotto i riflettori. Alcune arrivano in silenzio, dentro pacchi anonimi, bonifici discreti, attenzioni che non chiedono nulla in cambio. Per Sarah Silvestri, la salvezza ha avuto il volto e la riservatezza di Valentino Garavani. Uno stilista leggendario che, lontano dalle passerelle, ha scelto di diventare un "papà ombra" per una bambina di Tor Bella Monaca rimasta sola dopo una tragedia. A raccontare per la prima volta questa storia tenuta segreta per trent'anni è la stessa Sarah in un'intervista a "Leggo": "Mi ha pagato i libri, la scuola, parte della mia prima macchina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Valentino, la storia segreta di Sarah cresciuta dallo stilista: "Non voleva pubblicità, solo che io avessi un futuro"

Valentino, la storia segreta di Sarah e del suo papà invisibile: "Non voleva pubblicità. Voleva solo che io avessi un futuro"Valentino racconta la storia di Sarah e del suo papà invisibile, un legame che ha attraversato difficoltà e perdita.

“Com’è nato il Rosso-Valentino e la miscela segreta”. Valentino, tutto sul colore iconico dello stilistaIl Rosso-Valentino nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, diventando il colore distintivo dello stilista Valentino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto, la storia...; Valentino Garavani, il signore in rosso?; Donald Trump, in Turchia spunta la presunta figlia segreta del presidente Usa: la storia di Necla Ozmen; Valentino, gli abiti che hanno fatto la storia: dal matrimonio di Jackie Kennedy agli Oscar di Julia Roberts.

«Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto», la storia (segreta) di Sarah SilvestriPiazza Mignanelli, mercoledì pomeriggio. Tra le centinaia di persone in fila per l'ultimo saluto a Valentino Garavani, spunta una ragazza con un cappello da diva e un vestito ... ilmessaggero.it

Valentino e la sua Roma segreta il retroscena mai raccontato di un amore che non finisce maiValentino Garavani ha trasformato Roma in un laboratorio a cielo aperto dove sperimentare una visione di eleganza assoluta, rendendo la città parte integrante ... assodigitale.it

San Valentino alla Corte dei Malatesta. Tra Storia e gusto - facebook.com facebook

#Valentino, #Giuli: resterà nella storia dello stile italiano x.com