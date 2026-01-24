Valanga azzurra | Franzoni vince la libera sulla Streif a Kitzbuehel Schieder quarto

Nella discesa libera sulla celebre Streif di Kitzbuehel, l'Italia conquista un risultato di rilievo. Franzoni si aggiudica la vittoria, confermando il talento italiano, mentre Schieder si piazza quarto. Buoni piazzamenti anche per Paris e Casse, rispettivamente settimo e nono. Un evento che sottolinea la solidità della squadra azzurra nel circuito di sci alpino.

SCI ALPINO. Nella discesa libera più famosa al mondo dominio tutto italiano. Vince la promessa Franzoni, ma quarto anche l’altro azzurro Schieder, settimo Paris e nono Casse. L’azzurro Giovanni Franzoni, col tempo di 1.52.31, ha vinto la prestigiosa e spettacolare discesa sulla Streif di Kitzbuehe l. Dietro di lui il campione svizzero Marco Odermatt in 1.52.38 che ancora una volta nella sua straordinaria carriera non riesce a vincere sulla Streif. L’altro azzurro Florian Schieder quarto in 1.52.98. Chiudono la grande prova della velocità azzurra, Dominik Paris settimo e Mattia Casse nono. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

