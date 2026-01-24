Il vicepresidente JD Vance ha comunicato che gli Stati Uniti sospenderanno i finanziamenti a organizzazioni che si occupano di diversità e questioni transgender all’estero. Questa decisione riguarda tutte le ONG coinvolte in attività legate a politiche transgender, segnando un cambiamento nelle priorità di sostegno internazionale degli Stati Uniti. La misura mira a rivedere le modalità di assistenza estera in ambito di diritti e questioni di genere.

Il vicepresidente JD Vance ha annunciato che gli Stati Uniti interromperanno i finanziamenti a qualsiasi organizzazione che lavori su diversità e questioni transgender all’estero. Vance ha definito la mossa, ampiamente attesa, “un’espansione storica della Mexico City Policy”, che impedisce ai gruppi stranieri che ricevono finanziamenti sanitari globali dagli Stati Uniti di fornire o promuovere l’aborto, anche se tali programmi sono finanziati con altre fonti di finanziamento. Il presidente Donald Trump ha reintrodotto la “Mexico City Policy” lo scorso anno, seguendo una tradizione per i presidenti repubblicani iniziata da Ronald Reagan nel 1984. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, Vance: ‘stop aiuti a Ong che promuovono politiche transgender’

Corte Usa verso stop atleti transgenderLa Corte Suprema degli Stati Uniti sta esaminando una questione rilevante nel mondo dello sport: la possibilità di vietare agli atleti transgender di partecipare alle competizioni femminili.

Leggi anche: Gaza, Ghf annuncia chiusura definitiva operazioni, ora distribuzione aiuti passa a CMCC Usa, Ong: "Finalmente, fabbrica di morte"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Usa, Vance: stop aiuti a Ong che promuovono politiche transgender; L’Ue difende la Groenlandia, i sovranisti no; Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato.

USA, Vance: stop aiuti a Ong che promuovono politiche transgenderIl vicepresidente JD Vance ha annunciato che gli Stati Uniti interromperanno i finanziamenti a qualsiasi organizzazione che lavori su diversità e questioni transgender all'estero. Vance ha definito la ... msn.com

DISNEY www.afnews.info segnala: ‘Percy Jackson’ Goes Off Book in Season 2 Finale: Tamara Smart, Courtney B. Vance Break Down Their Crucial Scene - The Hollywood Reporter - facebook.com facebook