Il Comando Sud degli Stati Uniti ha diffuso un video su X che mostra un attacco contro un'imbarcazione nel Pacifico orientale, presumibilmente legata al traffico di droga. Nell'operazione sono stati uccisi due individui. L'azione rientra nelle attività di contrasto al narcotraffico nella regione.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato su X – pubblicandone il video – di aver effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione di narcotraffico nel Pacifico orientale, uccidendo due persone. “L’intelligence ha confermato che l’imbarcazione stava navigando lungo rotte note per il traffico di droga nel Pacifico orientale ed era coinvolta in operazioni di narcotraffico. Due narcotrafficanti sono rimasti uccisi e uno è sopravvissuto all’attacco”, ha dichiarato l’esercito in un post. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa pubblicano il video del bombardamento di un’imbarcazione nel Pacifico: “Uccisi due narcotrafficanti”

Usa: Washington, 'colpita imbarcazione nel Pacifico orientale, uccisi 4 narcotrafficanti'Il 17 dicembre, sotto la guida della Joint Task Force Southern Spear e del Segretario della Guerra Pete Hegseth, un'operazione militare ha colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, gestita da un'organizzazione terroristica.

Usa, nuovo raid nel Pacifico Orientale: uccisi otto presunti narcosGli Stati Uniti hanno condotto un nuovo raid nel Pacifico Orientale, colpendo navi sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga.

