Il Pentagono ha annunciato un cambio di priorità nelle sue strategie di sicurezza, concentrandosi sul rafforzamento dei controlli di confine. L’obiettivo è limitare le possibilità di ingressi irregolari e garantire una maggiore tutela delle frontiere, con un’attenzione particolare alla gestione dei clandestini. Questa decisione riflette un orientamento più restrittivo, con un supporto agli alleati limitato in alcune aree di intervento, per rafforzare la stabilità interna e la sicurezza nazionale.

Il Pentagono darà priorità agli sforzi per chiudere i confini, respingere ogni forma di invasione ed espellere i clandestini L’esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo al contempo un supporto “più limitato” agli alleati in Europa e altrove. Ad annunciarlo è il Pentagono, nella Strategia di Difesa Nazionale 2026. Il Pentagono “darà priorità agli sforzi per chiudere i nostri confini, respingere qualsiasi forma di invasione ed espellere gli immigrati clandestini”, afferma il documento del 2026. ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati”

Usa, Pentagono: “Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa”Il Pentagono ha annunciato una nuova strategia di Difesa che privilegia la protezione del territorio statunitense e la deterrenza contro la Cina.

TikTok non è più cinese negli Usa, ByteDacne cede il social agli alleati di TrumpByteDance, società cinese, ha venduto l’80% di TikTok a investitori statunitensi, segnando un cambiamento nella gestione del social nel mercato americano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Usa, Pentagono: supporto più limitato agli alleati in nuova dottrina; Usa, Pentagono: Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa; Usa, Pentagono: Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa; Usa, Pentagono: Supporto più limitato agli alleati nella nuova strategia di Difesa.

Usa, Pentagono: supporto 'più limitato' agli alleati nella nuova strategia di DifesaLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Pentagono: supporto 'più limitato' agli alleati nella nuova strategia di Difesa ... tg24.sky.it

Trump, pubblicata la Strategia di Difesa: alleati più soli e la Russia diventa gestibile. Ecco cosa dice il PentagonoPer troppo tempo, il governo degli Stati Uniti ha trascurato, anzi rifiutato, di mettere al primo posto gli americani e i loro interessi concreti, si legge nel documento, il primo dal 2022 ... ilfattoquotidiano.it

DOMENICA TUTTI AL PALAZZETTO Domenica sera ore 21:00 la nostra DR1 giocherà la prima partita casalinga del 2026 contro un avversario ostico. Servirà il supporto di tutti. Vi aspettiamo numerosi! #noisiamobasketcorsico - facebook.com facebook