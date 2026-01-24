Usa l’Ice arresta una bimba di 2 anni insieme al padre

L’ICE ha arrestato una bambina di 2 anni insieme al padre, suscitando attenzione e preoccupazione. In un contesto di crescenti tensioni legate alle politiche migratorie negli Stati Uniti, le recenti azioni delle autorità evidenziano le difficoltà e le controversie che caratterizzano il clima sociale e politico di inizio 2026.

Il clima di tensione che avvolge gli Stati Uniti in questo inizio di 2026 ha raggiunto l’apice nelle Twin Cities, dove la gestione delle politiche migratorie sta scatenando proteste di massa e scontri istituzionali senza precedenti. La cronaca recente di Minneapolis offre uno spaccato brutale di una nazione divisa, segnata da interventi operativi che coinvolgono persino la prima infanzia. Il caso della bambina di soli due anni fermata insieme al padre dagli agenti dell’ Ice rappresenta l’emblema di una stretta amministrativa che non sembra fare sconti a nessuno, sollevando dubbi atroci sulla tenuta dei diritti umani fondamentali e sul rispetto delle tutele costituzionali all’interno dei confini americani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L’ICE arresta un bambino di 5 anni e lo usa come esca per catturare il padre immigrato: Minneapolis sotto shockUn episodio che ha suscitato grande preoccupazione si è verificato a Minneapolis, dove il bambino di 5 anni Liam Conejo Ramos è stato arrestato dall’ICE come parte di un’operazione contro il padre immigrato.

Minneapolis, il Guardian: "Ice ha arrestato una bimba di due anni e il padre"Secondo quanto riportato dal Guardian, a Minneapolis un'agenzia di ICE avrebbe arrestato una bambina di due anni e il padre.

