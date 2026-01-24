Usa fuori dall’OMS polemica sui finanziamenti | il ruolo dei privati in testa Bill Gates

L’uscita degli Stati Uniti dall’OMS ha riacceso il dibattito sul ruolo dei finanziamenti privati nella salute globale. In particolare, la figura di Bill Gates e il suo contributo sollevano questioni sulla trasparenza e l’influenza dei privati nelle decisioni delle organizzazioni internazionali, evidenziando il delicato equilibrio tra risorse pubbliche e private nel settore sanitario mondiale.

L’uscita ufficiale degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riapre il dibattito sul finanziamento della salute globale e sul peso crescente dei contributi privati all’interno dell’agenzia delle Nazioni Unite. Una decisione che ha immediatamente acceso polemiche politiche e mediatiche, soprattutto sul ruolo di grandi fondazioni filantropiche e sulla governance dell’organizzazione. Gli Usa escono dall’OMS: cosa cambia. La decisione americana era stata annunciata un anno fa, tra i primi atti firmati da Donald Trump dopo il ritorno alla Casa Bianca. Con la scadenza del periodo di preavviso, l’uscita è ora formalmente effettiva, come confermato anche da fonti diplomatiche e dall’agenzia Reuters. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Gli Usa sono ufficialmente fuori dall'OmsGli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, procedura avviata durante il secondo mandato di Donald Trump con un ordine esecutivo firmato il primo giorno.

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama della cooperazione internazionale sulla salute globale.

