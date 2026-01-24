Usa | dazi 100% a Canada se accordo Cina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che potrebbe imporre dazi del 100% al Canada nel caso in cui il paese raggiunga un accordo commerciale con la Cina. Questa minaccia si inserisce nel contesto delle tensioni tra le nazioni coinvolte e potrebbe influenzare gli scambi e le relazioni economiche tra Stati Uniti, Canada e Cina.

22.20 Il presidente degli Usa Trump ha minacciato di imporre dazi al 100% al Canada se stringerà un accordo commerciale con la Cina.Sul suo Truth Social ha citato direttamente il primo ministro canadese affermando che "se Carney pensa di trasformare il Canada in un 'porto di consegna' per la Cina verso gli Stati Uniti si sbaglia di grosso". "La Cina mangerà vivo il Canada- ha aggiunto Trump- lo divorerà completamente distruggendo anche le sue attività commerciali, il suo tessuto sociale e il suo stile di vita in generale".

Canada Opens Doors To China EVs

