Usa a Italia | aiuti Forza sicurezza Gaza

Gli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a partecipare come membro fondatore alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza. Questa iniziativa mira a promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione, coinvolgendo diversi paesi nella gestione delle criticità presenti. La partecipazione italiana potrebbe rafforzare gli sforzi internazionali per favorire un ambiente più stabile e sicuro a Gaza, contribuendo alla stabilizzazione del territorio e alla tutela delle popolazioni locali.

13.52 Gli Usa hanno chiesto all'Italia di aderire alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza come membro fondatore. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti informate. L'offerta è stata presentata alla premier e alla Farnesina. La decisione ora spetta a Meloni. In base alla proposta, l'Italia non contribuirebbe con truppe: sarebbe sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza, con il contributo dell'Italia derivante dalla sua influenza politica su Stati arabi, Israele e palestinesi.

