US to host meeting of Western Hemisphere defense chiefs Feb 11

Il 11 febbraio, negli Stati Uniti, si svolgerà un incontro tra i responsabili della difesa di 34 paesi del Bacino occidentale. L’obiettivo è affrontare le priorità comuni in materia di sicurezza nella regione, favorendo il dialogo e la cooperazione tra le nazioni coinvolte. L’evento rappresenta un’occasione importante per condividere strategie e rafforzare gli sforzi collettivi nel settore della difesa.

Jan 23 (Reuters) - Top defense officials from 34 countries will meet in February to discuss common security priorities in the Western Hemisphere, the U.S. military said on Friday, just weeks after it deposed Venezuela’s leader. “Nations across the Western Hemisphere share deep historical ties, common values, and interest in regional stability which supports long-term security and prosperity for the United States and our shared neighborhood,” the U.S. military said in a statement. The inaugural Western Hemisphere Chiefs of Defense Conference on February 11 will be hosted by U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff Dan Caine. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - US to host meeting of Western Hemisphere defense chiefs Feb 11 Aerospace & Defense Meeting 2025: Torino si conferma capitale italiana e snodo internazionale dell’aerospazioTorino si conferma come capitale italiana e punto di riferimento globale nel settore aerospaziale, ospitando la decima edizione di Aerospace & Defense Meetings. Japan PM Takaichi mulls Feb 8 snap election, Yomiuri reportsIl primo ministro giapponese Sanae Takaichi sta valutando la possibilità di convocare una nuova elezione anticipata della Camera dei rappresentanti, prevista per l’8 febbraio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Eventi e Fiere del turismo 2026 in Italia e nel Mondo: il calendario aggiornato; Western Union to Release Fourth Quarter and Full Year 2025 Results on February 20, 2026; Federico II Partners with America's Cup; World Economic Forum 2026: L’Arabia Saudita guida una nuova iniziativa globale per la protezione delle barriere coralline e lo sviluppo dell’IA. US to Host Meeting of Western Hemisphere Defense Chiefs Feb 11The inaugural Western Hemisphere Chiefs of Defense Conference on February 11 will be hosted by U.S. ?Chairman of the Joint Chiefs of Staff Dan Caine. Top military leaders from Denmark, Britain and ... usnews.com US to host meeting on rare earths as China-Japan spat simmersThe discussions are expected to also include officials from Australia, South Korea, India, Mexico and the European Union Read more at The Business Times. businesstimes.com.sg “Impresa, giovani e territorio” questo il tema del meeting del Lions Club Cremona Host presieduto da Daniele Squintani che ha voluto come relatori Maurizio Ferraroni presidente dell’Associazione Industriali ed Enrico... Leggi tutto - facebook.com facebook Alfonso Signorini contro i giganti del web. I difensori del conduttore televisivo, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno denunciato i legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland perché "nonostante le ripetute richieste, il web hosting x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.