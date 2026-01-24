Giovedì 22 gennaio, Maurizio Rocchi, ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, ha comunicato tramite Instagram la fine della sua relazione con Cristina, conosciuta nel programma condotto da Maria De Filippi. La dichiarazione conferma la conclusione del rapporto e fornisce chiarimenti sulla situazione sentimentale, offrendo ai follower un aggiornamento diretto e trasparente.

Giovedì 22 gennaio l’ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, Maurizio Rocchi, ha diffuso un comunicato tramite il proprio profilo Instagram per chiarire definitivamente la situazione sentimentale con Cristina, conosciuta all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Con un lungo messaggio rivolto ai numerosi sostenitori, Rocchi ha reso noto che la storia nata negli studi televisivi è giunta al termine, spiegando di voler informare pubblicamente il pubblico che li ha seguiti fin dall’inizio. Nella comunicazione social, Maurizio Rocchi ha esordito con parole di ringraziamento per l’attenzione ricevuta nel corso dei mesi, definendosi “lusingato e grato per l’affetto e l’attenzione” dimostrati dai telespettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Uomini e Donne, Maurizio Rocchi annuncia la fine della relazione con Cristina

