Unitas Sciacca niente pause | archiviata la Coppa Italia arriva il Montelepre

L’Unitas Sciacca, dopo aver conquistato la Coppa Italia regionale, riprende subito l’attività con l’impegno nel campionato contro il Montelepre. La squadra è determinata a mantenere alta la concentrazione e a proseguire nel percorso di stagione, senza pause. La sfida rappresenta un’altra tappa importante per la formazione, che si prepara ad affrontare questa nuova fase con attenzione e serenità.

Dopo i festeggiamenti per il successo in Coppa Italia regionale, l’Unitas Sciacca torna subito in campo. Domani la formazione neroverde affronterà la XIX giornata del campionato di Eccellenza ospitando alle 15, allo stadio Gurrera, il Montelepre, squadra neopromossa in lotta per evitare i play-out. La squadra di Totò Brucculeri arriva alla sfida con entusiasmo ma con pochi giorni di preparazione dopo l’intensa finale contro il Modica. Lo staff tecnico ha lavorato per gestire al meglio energie fisiche e mentali in vista di un match che si preannuncia impegnativo. “Non è sempre facile recuperare dopo una festa – dice Brucculeri – ma alleno un gruppo che ha dimostrato grande compattezza e professionalità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Coppa Italia, l'Unitas Sciacca elimina il Partinicaudace e conquista la finaleL’Unitas Sciacca si conferma protagonista della Coppa Italia di Eccellenza, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la finale.

Leggi anche: Unitas Sciacca travolgente in Coppa Italia: 5-0 al Bagheria e semifinale conquistata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La società Gemini Calcio esprime le proprie congratulazioni all’ Unitas Sciacca Calcio per la conquista della Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Al club saccense vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo del percorso nazionale in coppa e per nuovi traguard - facebook.com facebook