La professoressa Rosaria Rinaldi è stata nominata nuova direttrice della scuola Isufi dell'Università del Salento. Con una consolidata esperienza accademica, assumerà la guida dell'istituto, contribuendo allo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca. La nomina riflette l'impegno dell'ateneo nel rafforzare le proprie strutture e supportare il percorso formativo degli studenti.

La professoressa Rosaria Rinaldi è la nuova direttrice della scuola Isufi dell'Università del Salento. I vertici dell'ateneo salentino si tingono di rosa: dopo l'elezione la scorsa estate della prima rettrice, Maria Antonietta Aiello, anche la direzione dell'Isufi è affidata a una donna. Rinaldi succede a Salvatore Rizzello, che si era dimesso qualche settimana fa dopo la nomina di pro-rettore vicario (era stato candidato alla carica di rettore e dopo il primo turno aveva fatto un passo indietro - come l'altro sfidante, Melica - convergendo su Aiello). La nomina di direttrice dell'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare è arrivata ieri nel corso del Senato accademico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Unisalento, Rinaldi nuova direttrice Isufi

Leggi anche: Raffaella Delai è la nuova direttrice dell'Ater

Bianca de Divitiis nuova direttrice al KunstBianca de Divitiis è stata nominata nuova direttrice del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell’istituto, fondato nel 1897.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rinaldi, nuova luce sul Museo Nazionale Romano(di Francesca Chiri) Il 6 ottobre 2025 Federica Rinaldi, archeologa, specialista di mosaico antico, architettura e tecnologie applicate alla gestione e valorizzazione dei beni culturali e già ... ansa.it