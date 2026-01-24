UniFortunato Volley attesa da una trasferta insidiosa a Sant’Agnello | domani sfida alla Penisola Volley

Domani l’UniFortunato Volley Benevento affronta una trasferta a Sant’Agnello contro la Penisola Volley. La squadra giallorossa riprende il campionato in una partita difficile, prevista nel pomeriggio. È un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e affrontare una squadra che si presenta come un avversario competitivo sul proprio campo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riprende il campionato dell’’UniFortunato Volley Benevento. Domani pomeriggio le giallorosse saranno di scena sul parquet della Penisola Volley Sant’Agnello, in una gara che si preannuncia tutt’altro che semplice. Brucia ancora la sconfitta interna con Pozzuoli, una partita nella quale l’Accademia avrebbe meritato qualcosa in più per quanto espresso in campo. Ma il campionato non concede tempo per rimuginare: ora è fondamentale voltare pagina e ripartire con determinazione, cercando punti preziosi su un campo molto difficile. Sant’Agnello occupa attualmente la quarta posizione in classifica, a cinque lunghezze dall’UniFortunato, ed è reduce da un periodo di grande crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

