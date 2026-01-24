Uniagri in campo con gli agricoltori | aree interne al centro del dibattito

Uniagri si impegna nelle aree interne, collaborando con gli agricoltori di Avellino e il Comitato Agricoltori Avellinesi, insieme a COAPI. L’obiettivo è mettere al centro del dibattito politico le sfide e le opportunità di queste zone, promuovendo un'agricoltura sostenibile e sostenuta. Un momento di confronto e di impegno per rafforzare lo sviluppo rurale nelle aree interne, riconoscendone il ruolo strategico nel panorama agricolo.

Uniagri ad Avellino con il Comitato Agricoltori Avellinesi e il COAPI: le aree interne tornino al centro dell'agenda politica. Domani Uniagri sarà ad Avellino insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi, parte integrante del COAPI. Una partecipazione che nasce dalla condivisione degli stessi problemi e degli stessi obiettivi: difendere il lavoro agricolo, valorizzare le produzioni di qualità e riportare i territori interni al centro delle politiche di sviluppo. La provincia di Avellino rappresenta in modo emblematico le sfide delle aree interne: lo spopolamento, la marginalità territoriale, la difficoltà di accesso ai servizi e una concorrenza sleale che per i nostri agricoltori diventa doppiamente penalizzante.

