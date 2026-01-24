Un'altra bambina arrestata dall'ICE a Minneapolis e deportata | ha solo 2 anni

Una bambina di soli 2 anni è stata arrestata dall'ICE insieme al padre a Minneapolis e deportata in Texas. L'episodio solleva questioni sulle procedure adottate e sull'impatto sui minori coinvolti in processi di immigrazione. È importante analizzare i fatti e le implicazioni di tali interventi, nel rispetto delle normative e dei diritti dei minori.

Una bimba di 2 anni è stata arrestata dall'ICE insieme al padre a Minneapolis. Giovedì i due sono stati deportati in Texas. Rientrati il giorno successivo in Minnesota, la minore è stata affidata alla madre. Il papà è ancora detenuto. L'avvocata: "Un caso orribile".🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna disabile arrestata durante un raid ICE a Minneapolis: finestrino rotto, poi trascinata fuori dall’autoDurante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, una donna disabile, accompagnata dal medico, è stata arrestata con la forza, dopo che il finestrino dell’auto è stato rotto e lei è stata trascinata fuori.

Minneapolis, in migliaia alla marcia contro l’Ice. Arrestata con il padre una bambina ecuadoriana di due anniA Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a una marcia per protestare contro le operazioni dell’Ice.

Un’altra bambina arrestata dall’ICE a Minneapolis e deportata: ha solo 2 anniUna bimba di 2 anni è stata arrestata dall’ICE insieme al padre a Minneapolis. Giovedì i due sono stati deportati in Texas. Rientrati il giorno successivo in Minnesota, la minore è stata affidata alla ... fanpage.it

Shock a Minneapolis, l'Ice arresta un bimbo di 5 anniDue settimane dopo l'uccisione di Renee Good da parte di un agente dell'immigrazione, gli abitanti della città del Minnesota sono sempre più terrorizzati dalla presenza dell'Ice. ansa.it

