Una fiaccolata in ricordo di Paul scomparso a soli 15 anni per un malore

Una fiaccolata in memoria di Paul, scomparso a soli 15 anni a causa di un malore improvviso. Un momento di raccoglimento per ricordare un giovane che ha lasciato un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. È difficile comprendere la perdita di un amico così giovane, ma questa manifestazione rappresenta un'occasione per onorare la sua memoria e condividere il dolore collettivo.

“Faccio ancora fatica a comprendere quello che è successo: è difficile accettare che un amico se ne sia andato e sapere che non c’è più. Era un ragazzo davvero gentile, solare ed educato”. Si percepisce ancora quel velo di tristezza nei volti e nelle parole degli amici. Paul Nana Ampong, 15 anni.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Incidente sulla Telesina, oggi una fiaccolata in ricordo di ManuelOggi a Benevento, alle 17 in contrada Francavilla, si svolge una fiaccolata in memoria di Manuel De Angelis, il giovane deceduto in un incidente sulla Telesina.

