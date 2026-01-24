Mentre all’interno di Mind proseguono i lavori per la realizzazione del Campus dell’Università Statale, la città di Rho si interroga sui progetti per un’accoglienza degli studenti. E lo fa con un convegno dal titolo "Una casa per chi studia, una città per crescere - Rho città universitaria. Iniziative per l’accoglienza diffusa" che si terrà giovedì 29 gennaio 2026, dalle 17 alle 19.30, nella sala del consiglio del Municipio di piazza Visconti. A introdurre numeri e contesto del tema sarà il consigliere Paolo Bindi, mentre Christian Colombo modererà la sezione dedicata alle Prospettive e un video racconterà il punto di vista degli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Una casa per chi studia". In un convegno le soluzioni. E un protocollo di progetti

Risolvere il mal di trasferta, Conte studia le possibili soluzioniIl Napoli di Antonio Conte lavora per migliorare le proprie prestazioni in trasferta.

Leggi anche: Juve senza Vlahovic: Spalletti studia le soluzioni, il mercato osserva

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Italia – Una casa per chi non ne ha: la cucina di Valdocco e lo stile di famiglia - ANS; I costi e le tasse associati all'acquisto di una casa in Spagna nel 2026; Quanto tempo serve per vendere casa a Genova: il dato da record; Emergenza casa, la storia di Daria: Trovare un alloggio è un’impresa per chi vuole insegnare.

Una casa per chi studia. In un convegno le soluzioni. E un protocollo di progettiMentre all’interno di Mind proseguono i lavori per la realizzazione del Campus dell’Università Statale, la città di Rho si interroga sui progetti per un’accoglienza degli studenti. E lo fa con un conv ... ilgiorno.it

Gen C, il piano di Alberto Stefani per dare una casa a chi lavora: «Pronti 8.800 alloggi sfitti»VENEZIA - Non sono indigenti riconosciuti, bensì nuovi poveri. Lavoratori neo-assunti, piuttosto che giovani coppie (e pure anziani pensionati), magari con uno stipendio mensile di ... ilgazzettino.it

Rho città universitaria: confronto aperto nel convegno “Una casa per chi studia, una città per crescere” Giovedì 29 gennaio, dalle 17.00 alle 19.30, nella sala Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Piazza Visconti, si svolgerà un convegno aperto al p - facebook.com facebook