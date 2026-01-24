Un veliero da favola Royal Clipper in crociera farà tappa anche a Pesaro

Il Royal Clipper, uno dei più bei velieri da crociera al mondo, arriverà a Pesaro il 28 giugno. Questo imponente vascello a cinque alberi, con una capacità di 227 passeggeri, rappresenta un esempio di eleganza e tradizione marinaresca. La sua tappa nella città offre l’opportunità di ammirare da vicino un vero e proprio veliero da favola, simbolo di avventure e atmosfere d’altri tempi.

La data da segnare? E’ quella del 28 giugno perché si staglierà davanti al porto una dei più bei vascelli da crociera del mondo: un 5 alberi a vela con 227 ospiti a bordo. Si tratta della " Royal Clipper ". E’ uno scafo lungo 134 metri "ma non potrà entrare in porto perché è troppo grande sia come lunghezza, sia come larghezza ed anche per un problema di pescaggio perché ha una chiglia di 5 metri. Chissà le imbarcazioni che usciranno per andare a vedere questo veliero da vicino, perché è bellissimo e spettacolare e per un giorno diventerà il luna park dei nostri diportisti", dice Paolo Gorini che è il titolare dell’ agenzia marittima "Goro Tours" che ha il punto dogana sul molo di Levante dello scalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

