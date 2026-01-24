Un uomo ucciso un' altra bimba arrestata | ancora caos a Minneapolis

A Minneapolis, la tensione tra autorità e comunità continua a crescere, con un uomo ucciso e una bambina arrestata in un contesto segnato da scontri con agenti federali. La situazione si inserisce nel contesto delle recenti attività delle forze dell’ordine legate alle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, aggravando un clima di instabilità e preoccupazione nella città.

La tensione tra autorità federali e comunità locali nel Minnesota ha raggiunto un nuovo picco dopo l’ennesima sparatoria che ha coinvolto agenti federali a Minneapolis, nel contesto della sterzata sull’immigrazione promossa dall’amministrazione di Donald Trump. L’episodio, avvenuto nelle prime ore di oggi, è stato confermato dal governatore Tim Walz, che ha parlato apertamente di una situazione ormai “ fuori controllo ”. Secondo quanto riferito da Walz sui social, il governatore ha contattato direttamente la Casa Bianca subito dopo la sparatoria, chiedendo l’immediata sospensione delle operazioni federali nello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gli agenti dell’ICE hanno ucciso un’altra persona a MinneapolisGli agenti dell’ICE sono coinvolti in un nuovo episodio di violenza a Minneapolis, dove un'altra persona ha perso la vita.

Un’altra bambina arrestata dall’ICE a Minneapolis e deportata: ha solo 2 anniUna bambina di soli 2 anni è stata arrestata dall'ICE insieme al padre a Minneapolis e deportata in Texas.

Video from the Scene of the ICE Involved Fatal Shooting and Protestors in Minneapolis, Minnesota

