Un piccolo tessuto nero copriva i miei genitali Sdraiata su un letto d’ospedale con le gambe divaricate Justin Baldoni mi ha costretto a girare nuda | l’accusa di Blake Lively

Blake Lively ha presentato una denuncia in tribunale contro Justin Baldoni, regista di “It ends with us”, accusandolo di averla costretta a girare scene intime senza consenso. Durante la deposizione, l’attrice ha descritto come Baldoni abbia insistito affinché si spogliasse e si trovasse in situazioni imbarazzanti, suscitando attenzione sulla necessità di rispetto e tutela dei diritti degli attori durante le riprese.

“Mi ha costretto a girare la scena del parto quasi nuda”, non usa giri di parole Blake Lively durante la deposizione in tribunale contro Justin Baldoni, il regista di “It ends with us” accusato di molestie sessuali. “Ero sdraiata supina su un letto d’ospedale, con le gambe divaricate sulle staffe. – ha ricordato l’attrice imbarazzata – L’unica cosa che mi copriva, oltre a un camice da ospedale posizionato strategicamente, era un piccolo sottile pezzo di tessuto nero per coprire i miei genitali”. Il sito TMZ ha rivelato che Blake ha affermato nella deposizione che Justin e il suo socio di produzione Jamey Heath avevano insistito affinché lei si spogliasse per la scena del parto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Blake Lively mi ha teso una trappola, rifiutando una controfigura in una scena di sesso insieme”: Justin Baldoni respinge ancora le accuse dell’attriceJustin Baldoni ha replicato alle accuse di Blake Lively, respingendo le affermazioni dell’attrice secondo cui lui avrebbe teso una trappola nel rifiuto di una controfigura in una scena di sesso.

