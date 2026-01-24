Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda

Ecco alcuni appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda. A 80 anni dalla nascita, Reggio Calabria rende omaggio allo stilista Gianni Versace con la mostra “Terra Mater”. Un’occasione per scoprire il suo percorso artistico e il legame con il territorio che ha ispirato molte delle sue creazioni. Un evento da non perdere per gli appassionati di moda e cultura, in un momento di riflessione e valorizzazione della sua figura.

A 80 anni dalla nascita, Reggio Calabria ricorda lo stilista con la mostra Gianni Versace. “Terra Mater”. Magna Grecia Roots Tribute, in uno spazio dove le sue creazioni si rapportano con preziosi reperti archeologici. Esposti più di 400 lavori tra abiti, accessori, complementi d’arredo, materiali d’archivio. Una sezione è dedicata ai bozzetti dei costumi che Versace realizzò per i balletti. Fino al 19 aprile 2026. “Franco Basaglia”, a Gorizia la mostra con le foto di Scianna, Depardon e Berengo Gardin X Leggi anche › Antonio Ligabue in mostra a Pisa e gli altri eventi da non perdere Lo sguardo dei maestri della storica agenzia racconta in Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum i tragici eventi bellici del secolo scorso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda Leggi anche: Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia Leggi anche: Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunità; Addio a Ketchup e Maionese in bustina: l’Europa mette al bando il monouso; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; In Romagna una cuoca che ha creato una scuola e un laboratorio domestico sulle fermentazioni. N A P O L I DOMENICA 1° FEBBRAIO In occasione di "Domenica al museo", ogni prima domenica del mese, i musei statali saranno fruibili gratuitamente Ecco un piccolo elenco di ciò che potrete visitare a Napoli • Palazzo Reale • Museo Archeolo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.