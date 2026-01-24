Un Paese in fuga Con grande precisione, hanno liberato Jacques Moretti, titolare del ristorante Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell’incidente di Capodanno. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di risposte tempestive e sulla sicurezza nelle località turistiche. La situazione è ora sotto controllo, e le autorità stanno valutando eventuali misure per prevenire simili episodi in futuro.

Precisi come orologi svizzeri, hanno liberato Jacques Moretti, titolare de Le Constellation a Crans-Montana, teatro dell'ecatombe di Capodanno. Non vedevano l'ora. E l'hanno fatto per la cifra di 200mila franchi, poco più di 200mila euro. Con l'accusa di omicidio colposo, come quando cade un vaso da un terrazzino e per sfiga colpisce un passante. Vergogna. Anche se non c'è nulla di cui stupirsi. In tv mi era già capitato un confronto con uno strano personaggio, un ex giudice elvetico, cui ho detto ciò che penso da quella notte maledetta. E cioè che la Svizzera non è affatto un modello e l'ha dimostrato di fronte alla strage dei nostri (e loro) ragazzi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fuga dei giovani, Nardone: “Un fallimento economico che impoverisce il Paese”Francesco Nardone di Futuridea analizza il fenomeno della fuga dei giovani dall’Italia, definendolo un fallimento economico che contribuisce ad impoverire il Paese.

Argomenti discussi: Siria: 5mila bambini in fuga dal Nord-Est del paese; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; UNHCR: nel 2025 l'Agenzia ONU ha risposto a 24 emergenze in 16 paesi nonostante i tagli ai finanziamenti umanitari - UNHCR; Orari e aperture commerciali, Dell’Orefice: Con deregulation fuga delle multinazionali della grande distribuzione organizzata. No a demagogia, riaprire il confronto senza illudere le lavoratrici e i lavoratori.

Sparò e uccise un ladro in fuga, il caso del carabiniere Emanuele Marroccella divide il Paese: Continuo a credere in ciò che ho giuratoLa condanna, l’annuncio del ricorso. L’opinione pubblica in Italia è divisa sul caso del carabiniere Emanuele Marroccella. notizie.com

Fuga a tutta velocità nel centro paese: inseguimento della polizia, nei guai due ragazzi. Droga in macchina e in casa diverse piante di marijuanaBELLUNO. Inseguimento in centro paese. E' stata una mattinata movimentata quella vissuta sabato a Longarone dove una volante della polizia, impegnata nell’attività di controllo del territorio, si è im ... ildolomiti.it

Crisi demografica e fuga dei talenti: l’Italia rischia di fermarsi • La Banca d’Italia mette in guardia su natalità ai minimi e giovani qualificati che lasciano il Paese: a rischio crescita, imprese e lavoro. x.com