Un operaicidio Più controlli e investimenti

Un nuovo episodio di operaicidio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel nostro territorio. La cronaca evidenzia l’urgenza di intensificare i controlli e aumentare gli investimenti nelle misure di prevenzione, per tutelare cittadini e comunità. È fondamentale affrontare con serietà e pragmatismo questa problematica, promuovendo interventi concreti che possano contribuire a ridurre la violenza e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

"Ancora una volta un operaicidio colpisce il nostro territorio, riportando con forza e drammaticità al centro il tema della sicurezza ". Lo scrivono Cgil Livorno e Cgil Toscana che esprimono alla famiglia di Federico Ricci vicinanza e cordoglio. "Ma il cordoglio non basta più – ancora la Cgil – Non si tratta di una fatalità. Si muore quando la prevenzione non è pienamente garantita, quando la sicurezza viene ridotta a un adempimento formale, quando i controlli sono insufficienti e quando l’organizzazione del lavoro mette tempi, produttività e profitto prima della tutela della vita". "Ogni morte sul lavoro richiama responsabilità precise che devono essere accertate fino in fondo – concludono Cgil Livorno e Cgil Toscana – Non è più accettabile continuare a considerare questi eventi come inevitabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

