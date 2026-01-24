La lista di minoranza Mulazzano Civica ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla presenza di un soggetto esterno all’ente negli uffici comunali e sulla sua partecipazione a riunioni interne senza un titolo giuridico ufficiale. L’interrogazione mira a comprendere meglio la situazione e assicurare la trasparenza nelle attività del palazzo comunale.

Un soggetto esterno nel palazzo comunale. È in sintesi il cuore dell’interrogazione presentata dalla lista di minoranza Mulazzano Civica, che chiede chiarimenti sulla presunta presenza "costante e continuativa" di una persona "esterna all’ente" negli uffici comunali e sulla sua presunta partecipazione a riunioni interne, in assenza - secondo quanto riferito - di un titolo giuridico formalizzato. Nel documento, firmato dai consiglieri Massimiliano Boselli, Silvia Giudici (nella foto), Giorgia Virginia Rinaldi e Stefania Rossi, si richiamano i principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, nonché gli obblighi stringenti in materia di riservatezza, segreto d’ufficio e tutela dei dati personali cui sono tenuti i dipendenti comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un estraneo a Palazzo: "Si chiarisca"

