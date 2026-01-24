Un difensore del 2008 per il Milan | vicino Malick Cissé senegalese che piaceva al Barça

Nel 2008, il Milan si avvicinava a Malick Cissé, difensore senegalese in forza alla Be Sport Academy, partner del Barcellona. La società rossonera era in trattativa avanzata per portare il giovane centrale, che aveva attirato l'interesse anche del club catalano. Un'opportunità di crescita e sviluppo per il calciatore, inserito in un contesto internazionale e competitivo.

Il Milan è vicino a El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese del 2008 che ha giocato il Mondiale Under 17 in Qatar a novembre. Un acquisto interessante per diversi motivi. Il primo: Cissé gioca ancora in Senegal e ha talento. Per lui si è interessato anche il Lipsia. Il secondo: gioca alla Be Sport Academy, che veste rossonero ma ha un legame con il Barcellona, non per caso un altro club sulle tracce di Malick. Cissé al Milan comincerebbe a giocare con gli adulti con Milan Futuro, come inevitabile, ma l'acquisto va letto a medio-lungo termine. L'idea è di partire dalle doti naturali - è alto 1.

