Un calendario di iniziative che unisce riflessione convivialità azione ambientale e divulgazione

Ponte San Nicolò partecipa anche nel 2026 a M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2. L’iniziativa propone un calendario di eventi che uniscono riflessione, convivialità, azione ambientale e divulgazione, offrendo un’occasione concreta per sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico, attraverso attività partecipate e basate su dati scientifici.

Ponte San Nicolò aderisce anche nel 2026 a M'illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2, scegliendo di declinare il tema in modo concreto, partecipato e scientificamente fondato. Dal 13 al 16 febbraio.

