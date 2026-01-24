Umbria la badante che ruba i gioielli degli anziani che accudisce e li sostituisce con la bigiotteria
In Umbria, una badante è stata denunciata per aver sottratto i gioielli dagli anziani di una coppia di Terni, sostituendoli con bigiotteria. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli anziani e sull'affidamento delle cure. Le autorità stanno indagando sui fatti per fare chiarezza e tutelare le vittime, evidenziando l'importanza di controlli accurati nel settore assistenziale.
Dalla cassaforte spariscono i gioielli e nei guai finisce la badante di una coppia di anziani coniugi di Terni. La vicenda giudiziaria prende le mosse da un furto di oggetti preziosi avvenuto in un’abitazione di Terni, ai danni di una coppia di anziani. Al centro della ricostruzione dei fatti c’è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
