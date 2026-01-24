Umbria la badante che ruba i gioielli degli anziani che accudisce e li sostituisce con la bigiotteria

In Umbria, una badante è stata denunciata per aver sottratto i gioielli dagli anziani di una coppia di Terni, sostituendoli con bigiotteria. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli anziani e sull'affidamento delle cure. Le autorità stanno indagando sui fatti per fare chiarezza e tutelare le vittime, evidenziando l'importanza di controlli accurati nel settore assistenziale.

