Umbria caos al Pronto Soccorso | servono i carabinieri

Situazione di tensione al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni, dove si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. Un uomo di 71 anni, originario della Campania, è stato sanzionato per ubriachezza molesta, evidenziando le difficoltà e le criticità che si verificano in alcuni reparti sanitari. La situazione sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle persone presenti nelle strutture di emergenza.

Caos al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni. Un uomo di 71 anni di origini campane è stato sanzionato amministrativamente, per ubriachezza molesta. Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo, ubriaco, ha complicato la serata e il lavoro dei soccorritori importunando il personale sanitario.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria, caos al Pronto Soccorso: aggredisce il personale e lo minaccia di morte

