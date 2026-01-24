La cattedrale di Sant’Emidio si è riempita per l’ultimo saluto al Cavalier Pietro Santarelli, scomparso all’età di 88 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, in un momento di commozione collettiva. Con questo saluto si rende omaggio a una figura importante della comunità locale, simbolo di un passato radicato nella storia della città.

Cattedrale di Sant’Emidio gremita per l’ultimo saluto al Cavalier Pietro Santarelli, deceduto all’età di 88 anni. Tra i banchi presenti assieme ai parenti, ai figli Felice, Susy e Paolo, ai nipoti Lucia, Valentina, Francesca, Pietro e Michelangelo, anche tante autorità. Tra queste il sindaco Marco Fioravanti, l’onorevole Giorgia Latini, l’assessore Donatella Ferretti, il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, l’ex presidente dell’Ascoli Calcio, Roberto Benigni, l’imprenditore Luciano Gabrielli, una delegazione della Capitaneria di Porto e i figli di Costantino Rozzi, Fabrizio e Antonella e Piero Celani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo saluto a Santarelli. Folla in duomo per l’addio: "Un pezzo di storia locale"

Folla a Milano per l'ultimo saluto ad Achille e a ChiaraA Milano si è tenuto l’ultimo saluto ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, entrambi di 16 anni, tra le sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans Montana.

Leggi anche: Marcianise si ferma per l’ultimo saluto a Federica Di Blasio: domani i funerali al Duomo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ultimo saluto a Santarelli. Folla in duomo per l’addio: Un pezzo di storia locale; L’addio a Pietro Santarelli, il re del mattone e delle rinnovabili. Domani mattina l'ultimo saluto ad Ascoli.

L’addio a Pietro Santarelli, il re del mattone e delle rinnovabili. Domani mattina l'ultimo saluto ad AscoliASCOLI Il cavaliere del lavoro, Pietro Santarelli, è morto martedì sera intorno alle ore 19 alla clinica Stella Maris di San ... msn.com

"Non ti farò dimenticare", l'ultimo saluto di Giammetti a Valentino. Il discorso durante i funerali: "Il nostro cammino continuerà per sempre". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2026/01/23/a-roma-lultimo-saluto-a-valentino-e-il-giorno-dei-funerali_1a95 - facebook.com facebook

Nella Capitale l'ultimo saluto all'imperatore della moda nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. x.com