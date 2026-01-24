Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le ultime notizie sul calcio estero forniscono aggiornamenti quotidiani sulle principali novità provenienti da tutto il mondo. La Redazione di Calcio News 24 raccoglie e presenta le informazioni più rilevanti, mantenendoti informato sugli eventi e le evoluzioni nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Restare aggiornati è fondamentale per chi segue con attenzione il mondo del calcio oltre i confini italiani.

Mercato Cagliari, colpo Albarracín: l'attaccante del Boston River è in arrivo. Svelati i dettagli Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul difensore! Adesso cambia tutto, ecco cosa può succedere Roma, adesso è ufficiale l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi Vincenzo Grella racconta: «Arrivo in Italia? Un caso, un assist dello zio di Vieri. Ranieri un signore. Era già un manager» Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez.

