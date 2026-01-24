Ue Matteo Ricci | Il 2026 è pieno di sfide contro il nuovo ordine mondiale di Trump serve un’Europa vera e federale
Nel 2026 si prospettano sfide di rilievo a livello internazionale, con un nuovo ordine mondiale che si sta delineando. Secondo Matteo Ricci, è fondamentale che l’Europa si presenti come un’entità unita e federale per affrontare con efficacia le trasformazioni in corso, anche in risposta alle dinamiche poste da figure come Trump. Un’Europa forte e coesa può rappresentare un elemento di stabilità e di progresso in un contesto internazionale in rapido cambiamento.
ANCONA - “Ci attende un 2026 pieno di sfide anche internazionali. C'è un nuovo ordine mondiale che Trump sta disegnando con la forza e con gli affari che necessita sempre più di un'Europa vera e federale. Il nostro europeismo deve spingere l'Europa a un cambiamento contro il sovranismo, compreso.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Matteo Ricci: “Il 2026 è pieno di sfide, contro il nuovo ordine mondiale di Trump serve un’Europa vera e federale”Nel contesto di un 2026 che si preannuncia complesso, Matteo Ricci sottolinea l'importanza di un'Europa unita e federale.
