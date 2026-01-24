Ue Matteo Ricci | Il 2026 è pieno di sfide contro il nuovo ordine mondiale di Trump serve un’Europa vera e federale

Nel 2026 si prospettano sfide di rilievo a livello internazionale, con un nuovo ordine mondiale che si sta delineando. Secondo Matteo Ricci, è fondamentale che l’Europa si presenti come un’entità unita e federale per affrontare con efficacia le trasformazioni in corso, anche in risposta alle dinamiche poste da figure come Trump. Un’Europa forte e coesa può rappresentare un elemento di stabilità e di progresso in un contesto internazionale in rapido cambiamento.

