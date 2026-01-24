Ucrainaverso nuovo trilaterale Emirati

La prossima settimana si terrà ad Abu Dhabi un nuovo incontro tra rappresentanti di Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’obiettivo è discutere il piano proposto dal presidente Trump per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Dopo gli incontri di oggi, l’appuntamento si inserisce in un percorso di dialogo internazionale volto a favorire una risoluzione pacifica del conflitto.

16.16 Dopo gli incontri di oggi, la prossima settimana si terrà un nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, tra gli inviati di Kiev, di Mosca e di Washington sul piano elaborato dal presidente Usa Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha riferito all'Afp una fonte ben informata a condizione di anonimato. I colloqui, uindi, continueranno dopo che un portavoce del governo degli Emirati ha detto che gli ultimi negoziati si sono svolti in un'atmosfera "costruttiva e positiva".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trilaterale Ucraina-Russia-Usa negli Emirati: sul tavolo il DonbassSi apre una nuova fase nei negoziati sul conflitto in Ucraina, con un incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.

Ucraina-Russia-Usa, oggi vertice trilaterale negli Emirati. Zelensky: “Nodo Donbass resta”Oggi negli Emirati si svolge un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, i primi incontri ufficiali nel tentativo di avviare negoziati per una risoluzione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Due giorni dopo la fine del summit, nemmeno Zelensky sembra davvero sapere quale sia stato precisamente l'esito. Ieri ha dichiarato di non aver ricevuto una risposta chiara su cosa succederà, a guerra finita, se ci sarà un nuovo attacco russo.