Ucraina Zelensky | Trump ci darà i Patriot Colloqui continuano oggi a Abu Dhabi

A Abu Dhabi proseguono i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, in un tentativo di avvicinare le posizioni e favorire una possibile risoluzione del conflitto. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno i sistemi Patriot all’Ucraina. La diplomazia internazionale continua a lavorare per trovare soluzioni pacifiche e stabilizzare la regione, con incontri che rappresentano un importante passo in questa direzione.

(Adnkronos) – Ad Abu Dhabi il fronte diplomatico torna a muoversi, in un inedito trilaterale Ucraina-Russia-Usa per negoziare una possibile fine della guerra tra Kiev e Mosca. Il dialogo prosegue oggi, sabato 24 gennaio, per la seconda giornata di confronto. Il presidente Volodymyr Zelensky intanto ha confermato di aver concordato con Donald Trump, a margine.

